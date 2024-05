EU hinkt USA, China im Wettrennen um KI hinterher

Die aktuellen Ziele stammen noch von 2018. Demnach sollen zwischen 2021 und 2030 jährlich 20 Milliarden Euro privat und öffentlich in KI investiert werden. Im Zeitraum 2021 bis 2027 habe die Kommission sich zudem verpflichtet, jeweils eine Milliarde Euro in entsprechende Forschung und Innovation zu investieren. Bis 2030 sollen zudem 75 Prozent der Unternehmen in der Union KI einsetzen.