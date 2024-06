Mit „Drecksackerl“ und „Mistzangerl“ in die Berge

„Gift aus dem Wasserhahn“

Diese seien auch das größte Problem, veranschaulicht Steinacher mit folgendem Beispiel: „Wenn die Leute mit der Gondel auf den Salzburger Untersberg fahren, oben rauchen, die Zigarettenstummel in die Büsche schmeißen und danach eine Bio-Minze pflücken, frage ich mich, wie viel Bio, dass dann noch ist. Die Giftstoffe sickern in den Boden und gelangen in die Grundwasserversorgung von Salzburg. Die Leute bekommen das verdünnte Gift dann aus dem Wasserhahn.“ Daher appelliert Steinacher, die „Tschick“ nicht in die Natur zu schmeißen. „Eigentlich sollten sie in den Sondermüll, das empfehlen auch mehrere Studien.“