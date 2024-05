„Verdiente“ EU-Politiker | Vergiftetes Angebot

Vergiftetes Angebot. Internationale Nachrichtenagenturen schickten die Meldung kürzlich als Eil-Nachricht aus: Waldimir Putin könne sich vorstellen, den russischen Krieg mit der Ukraine beim aktuellen Frontverlauf einzufrieren. Der Widerhall im Westen: na, sagen wir - zurückhaltend. Kein Wunder, wie heute auch unser Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz kommentiert. Es handle sich wieder einmal um einen vergifteten Köder, den der Kremlführer in die Schlacht wirft. Allerdings fehle ihm ein legitimer Verhandlungspartner, weil nun die Amtszeit von Präsident Zelenskij abgelaufen sei. Dazu meint Seinitz: „Wer auf dieses Video mit Putin schaut, sieht, wie dem Schelm dieses Fake-Angebot Spaß macht. Neben ihm kann sich sein Kumpel Lukaschenko das Lachen nicht verkneifen. Das soll also ein ernsthaftes Friedensangebot sein?“ Nein, meint Seinitz, es solle die vor der Tür stehende Schweizer Konferenz auseinander dividieren, „und es will den Menschen, die Frieden suchen, Sand in die Augen streuen.“ Echte Verhandlungen, weiß unser jahrzehntelanger Beobachter der Außenpolitik, könne es jedenfalls erst geben, „wenn die Fortsetzung des Krieges für Russland kostspieliger wird als ein Aussteigen aus dem Krieg.“ So weit aber scheint es längst noch nicht zu sein. Und so wird noch viel Blut vergossen werden.