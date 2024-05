Putins vergiftetes Friedensangebot

Das hindert den Kremlführer aber nicht, einen vergifteten Köder in die politische Arena dort zu werfen: Er sei, so Putin (nicht zum ersten Mal), am Einfrieren des Krieges an den gegenwärtigen Frontlinien interessiert. Allerdings fehle ein legitimer Verhandlungspartner, weil nun die Amtszeit von Präsident Zelenskij abgelaufen sei. (Laut ukrainischer Verfassung: Keine Wahlen während des Krieges.)