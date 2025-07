Russland: Keine SIM-Karte ohne biometrische Daten

Moskau schränkt Kommunikation immer weiter ein

Kontrolle und Zensur durch den Staat haben in Russland seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als drei Jahren deutlich zugenommen. Zahlreiche Seiten, darunter Angebote westlicher und unabhängiger Medien, wurden blockiert. Vielen Online-Diensten wie Youtube wurde die Netzgeschwindigkeit gedrosselt - teilweise so stark, dass sie ohne ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) praktisch nicht mehr nutzbar sind. Aber auch die VPN-Anbieter werden zunehmend gesperrt, um Nutzern in Russland den Zugang zur Außenwelt auch auf diesem Weg zu blockieren.