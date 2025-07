Tourismus: Wien, Linz und Innsbruck im Austausch

7,5 Millionen Nächtigungen von Jänner bis April

Betrachtet man nur die Landeshauptstädte, wurden im Vorjahr 12,93 Millionen Ankünfte (plus acht Prozent) und 27,49 Millionen Nächtigungen (plus sieben Prozent) verzeichnet. Auch das laufende Jahr sei sehr gut. Kettner dazu: „Von Jänner bis April wurden in den neun Städten mehr als 7,5 Millionen Nächtigungen gezählt, ein Plus von sechs Prozent.“