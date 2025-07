Rapid: Top 3, schwarze Null und ein Marko-Flehen

Dickes Plus bei den Mitgliederzahlen

Mit 23.949 Mitgliedern schaffte Rapid seit November 2022 ein Plus von 44 Prozent, ferner kündigte Geschäftsführer Steffen Hofmann für die nächsten Monate eine neue Homepage und neue App an. Erstmals wird es drei offizielle Trikots geben – das Auswärts-Dress wird in Hütteldorf am 18. Juli im Rahmen des Saison-Startfests präsentiert.