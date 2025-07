Nach Badeunfall: Bub atmet im Koma wieder selbst

Auf halber Strecke versunken

Keine Rettung mehr gab es leider für einen 22-Jährigen in Waldhausen im Strudengau, der vor den Augen seiner Geschwister am Badeplatz Gloxwald untergegangen war: „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen, Freunden und allen Betroffenen“ – die Mitglieder der Feuerwehr Waldhausen im Strudengau und der Tauchergruppe der FF St. Georgen an der Gusen waren am Montag tief betroffen. Der 22-jährige Deutsche aus Waldhausen war am Abend mit seinen drei Geschwistern (9, 14 und 17 Jahre) am Badeplatz Gloxwald in Waldhausen. Er ging in den See baden und wollte zu einem Holzsteg in der Mitte schwimmen. Auf halber Strecke versank der junge Mann laut Angaben seiner Geschwister plötzlich und tauchte nicht mehr auf.