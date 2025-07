Gerhard Köfer lehnt Ehrenbürgerschaft nun ab

Nicht nur wegen der langen Amtszeit wollte man ihm die Ehrenbürgerschaft verleihen, sondern auch wegen der Gründung des Vereins „Spittaler in Not“, weil er „250 Asylanten abgewehrt hat, die man 2022 in die Gabor-Halle einquartieren wollte“, des Ausbaus des Goldecks und anderen politischen Taten. „Es ist schade, aber da ist mir mein Titel ,Opa’ bedeutend wichtiger“, so der frisch gebackene Großvater.