Abnehm-Coaching: krone.at macht den Selbsttest

Mit wenig Zeit den Bauch wegbekommen und endlich wieder fit sein? Und das ganz ohne stundenlanges Abschwitzen im Fitnessstudio und mühsames Verzichten bei der Ernährung? krone.at wollte es wissen und hat sechs Monate lang den Selbsttest gemacht. Was hinter dem Versprechen, mit dem Coaches am wachsenden Markt für Abnehmcoaching und Fitness Kunden locken, steckt und ob tatsächlich langfristige Ergebnisse erzielt werden können, erfahren Sie in unserer mehrteiligen Serie.