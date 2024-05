Harte Antwort auf religiöse Fanatiker per Gesetz

In Österreich soll es erst gar nicht so weit kommen: Mit Blick auf den Islamisten-Aufmarsch in Hamburg, wo 1000 Radikale die Errichtung eines islamischen Gottesstaates – eines Kalifats – mitten in Europa forderten, schlägt Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer jetzt eine Verschärfung im Strafgesetzbuch vor. Konkret will der ÖVP-Politiker bei der kommenden Landesflüchtlingsreferentenkonferenz in zwei Wochen einen Antrag einbringen, den Tatbestand in § 247b zu reformieren.