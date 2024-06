20 Kilo Drogen brachten Duo lange hinter Gitter

Zusatzstrafe nach Verurteilung

„Teilweise blieb es auch beim Versuch“, so Gerichtssprecher Walter Eichinger. Der Jüngere bekam zu einer bereits ausgesprochenen Strafe von zwei Jahren noch drei Jahre Zusatzstrafe – macht in Summe fünf Jahre Haft –, der 36-Jährige nahm die vier Jahre Gefängnis für seine Taten an.