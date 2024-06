100 Euro „Strafmiete“ für kleine, leere Wohnungen

„Mir kommt die Zahl selbst sehr hochgegriffen vor: Laut Statistik Austria stehen in Oberösterreich 92.000 Wohnungen leer. Selbst wenn’s nur die Hälfte ist, ist das rund die Menge an sozial errichtetem Wohnraum, der in Oberösterreich in 20 Jahren gebaut wird. Da gibt’s also Potenzial zu heben.“ Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl würde gerne eine Leerraumabgabe auch in Oberösterreich sehen, damit Besitzer „motiviert“ werden, ungenutzte Quadratmeter zu vermieten. „Ich kann mir vorstellen, dass 100 Euro pro Monat für eine Single- oder Pärchenwohnung schon etwas bewirken würden“, so Andreas Stangl.