Deutscher nach Attacke auf Politikerin verurteilt

Wie berichtet, hatte der 66-Jährige die Abgeordnete Marie Kollenrott Ende Mai an einem Wahlkampfstand in Niedersachsen angegriffen und sie dabei verletzt (siehe Video oben). Kollenrott erlitt nach eigenen Angaben Prellungen am linken Oberarm und Kratzspuren am rechten Oberarm, die teilweise noch zehn Tage nach der Tat schmerzten. Die Politikerin gab zudem an, dass sie in den Tagen nach der Tat schlecht geschlafen hätte, und dass sie der Vorfall bei künftigen Wahlkampfveranstaltungen wohl beschäftigen werde.