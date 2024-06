Lob und Tadel für Gewesslers Alleingang in Brüssel

Großteil der Lebensräume in „schlechtem Zustand“

Worum geht es in dem Gesetz eigentlich? „EU-Staaten müssen bis 2030 mindestens 30 Prozent, bis 2040 60 Prozent und bis 2050 90 Prozent der Lebensräume in schlechtem Zustand wiederherstellen“, heißt es auf der Website des Europäischen Parlaments. Hintergrund ist, dass 80 Prozent der Lebensräume in Europa in „schlechtem Zustand“ seien.