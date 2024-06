Zwei Buben (10) als Autodiebe nach Flucht gefasst

Ein Zehnjähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und ein gleichaltriger Nigerianer aus Wels stahlen am Sonntag gegen 22 Uhr in einem abgesperrten Firmengelände in Marchtrenk diverse Fahrzeugschlüssel aus den dort abgestellten Autos. Dann konnten sie in einem nahegelegenen Siedlungsgebiet ein Motorrad samt Schlüssel sichten. Die Buben schoben das Motorrad in eine etwa 100 Meter entfernte Seitenstraße, um dieses dort unbemerkt in Betrieb nehmen zu können. Da es nach dem Starten der Maschine aufgrund der Körpergröße nicht möglich war, dieses aufzustellen und loszufahren, ließen sie das Gefährt zurück und nahmen den Motorradschlüssel mit.