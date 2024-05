Neue Projekte für PV-Offensive auf Schiene

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf eine Warnung von der OMV in dieser Woche, wonach es im kommenden Winter zu einer Unterbrechung der Gasversorgung durch einen Lieferstopp aus Russland kommen könnte. „Das zeigt, dass wir uns mitten in einer Energiekrise und in der Energieabhängigkeit befinden“, so Burgenland-Energie-Vorstandschef Stephan Sharma.