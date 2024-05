„Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um umzurüsten“

Die Burgenland Energie verfolgt deshalb konsequent die Umsetzung ihrer Wärmestrategie. Während im Landesnorden vor allem Gasheizungen zu tauschen sind, sind es im Süden die Ölheizungen. „Es ist aktuell der optimale Zeitpunkt, um umzurüsten“, so Sharma. Bei Luftwärmepumpen würde es momentan bis zu 75 Prozent an Förderungen von Bund und Land geben, bei sozialen Härtefällen sogar bis zu 100 Prozent. Für Kunden würden verschiedene Pakete, wie der „PumpenPeter“, inklusive Wartung bereitstehen, je nachdem, ob man die Anlage sofort kaufen oder mit mittels monatlichen Raten abzahlen möchte. Zugleich greife man bei Förderansuchen unter die Arme. „Wir schaffen Planung und Installation innerhalb von acht Wochen“, so Sharma. Wer jetzt umrüste, sei für den nächsten Winter gewappnet.