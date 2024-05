Terrorverdächtige bekamen jetzt Abschiebebescheid

Hauptverdächtiger sprach über Mord und Entführung

Die vier Beschuldigten waren mehrere Monate lang in Untersuchungshaft. Sie sollen Anschläge auf den Stephansdom in Wien und den Kölner Dom geplant haben (siehe Video oben). Vermutet wird, dass sie eine Terrorzelle der radikalislamistischen Gruppe „Islamischer Staat Khorasan“ (ISPK) gebildet haben. Insgesamt wird in diesem Fall gegen sieben Verdächtigte wegen terroristischer Vereinigung in Verbindung mit terroristischen Straftaten ermittelt.