Alle fünf Terrorverdächtigen aus Haft entlassen

Wohngruppe in der Steiermark

Zwei Jahre teilbedingt fasste er im Landl am 11. April für die Mitgliedschaft an einer terroristischen Vereinigung aus – davon acht Monate tatsächlich im Gefängnis. Sieben saß er in U-Haft ab. Seit 10. Mai ist Ali K. wieder auf freiem Fuß, wohnt in einer Wohngemeinschaft des Verein WOBES.