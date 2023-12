Islamisten sollen Anschlag in Wien geplant haben

Kripo bekam Hinweis

Die deutsche Kripo hat laut eigener Aussage einen Hinweis zu den Anschlagsplänen erhalten. „Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten“, sagte Kripochef Michael Esser in einer Aussendung am Samstagabend. Am Sonntag würden alle Besucherinnen und Besucher einer Kontrolle unterzogen werden, bevor sie den Dom betreten. Empfohlen wird, auf Taschen zu verzichten und rechtzeitig vor Beginn zu den Messen zu kommen.