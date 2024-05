Tausende genetisch veränderte Gelsen freigelassen

Schon mehr als eine Milliarde solche Moskitos unterwegs

Es ist das erste Mal, dass solche Moskitos in Ostafrika freigesetzt wurden, und das zweite Mal auf dem Kontinent. Nach Angaben der amerikanischen Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) wurde eine ähnliche Technologie bereits in Brasilien, auf den Kaimaninseln, in Panama und Indien erfolgreich eingesetzt. Weltweit wurde so seit 2019 bereits mehr als eine Milliarde solcher Moskitos freigesetzt.