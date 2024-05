Elon Musk: „Haben nicht um diese Zölle gebeten“

Einhellige Kritik in der Autobranche

Kein Wunder, dass neben Tesla auch andere Autobauer die Erhöhung der Zölle ablehnen. Stellantis-Chef Carlos Tavares bezeichnete am Mittwoch im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters Zölle als eine „größere Falle“. Sie verhinderten die nötige Anpassung der westlichen Autobauer an die Konkurrenz aus China nicht, sondern trieben lediglich die Inflation nach oben. Tavares sprach von einer „darwinistischen Periode“, in der die Branche derzeit stecke. Der Preiskrieg mit den chinesischen Rivalen werde „sehr hart“. „Es wird nicht leicht für die Händler. Es wird nicht leicht für die Zulieferer. Es wird nicht leicht für die Autobauer selbst.“ Elektroautobauer aus China hätten derzeit einen Kostenvorteil von 30 Prozent.