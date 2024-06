Gurtpflicht im Flieger: Wann sie gilt und warum

Im Auto gilt in Österreich die Gurtpflicht – im Flieger grundsätzlich auch. Und wenn gerade nicht, ist es zumindest eine wirklich gute Empfehlung, an die man sich halten sollte. Warum überhaupt anschnallen? Aus dem gleichen Grund wie im Pkw: Weil Turbulenzen – gerade auch für die Passagiere – unvorhergesehen auftreten können und ein Gurt in dem Fall Schutz bietet.