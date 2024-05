Tempo und Teamgeist: „Keine Idee ist zu groß“

Schweden ist eines der innovativsten Länder der Welt. Was Oberösterreich vom Königreich in puncto Tempo und Teamgeist lernen kann und so selbst die Wettbewerbsfähigkeit behält und stärkt – das schaute sich eine Delegation um Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, genau an.