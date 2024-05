Verirrte Wanderer forderten „Luftunterstützung“ an

Rettung per Tau notwendig

Nachdem sie den Irrtum erkannt hatten, stiegen sie weglos wieder talwärts und gerieten dabei in so ausgesetztes Gelände, dass sie schließlich einen Notruf absetzten. Der Bergrettungsdienst Hinterstoder und die Alpinpolizei machten sich umgehend zum Einsatzort auf. Gleichzeitig wurde der Polizeihubschrauber angefordert. Letztendlich konnten die beiden Wanderer von der Besatzung der Flugpolizei mittels Taurettung aus ihrer misslichen Lage befreit und sicher ins Tal geflogen werden.