Regen hielt Feuerwehrleute ganze Nacht munter

Bis zu knapp 50 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit und starker Wind bis 70 km/h – in der Nacht zum Mittwoch gab's für die Feuerwehren in Oberösterreich viel zu tun. Die ganze Nacht über und noch am Morgen standen Dutzende Wehren im Hochwasser-Einsatz. Und am Traunstein geriet ein Wanderer in Not.