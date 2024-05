Kein Tag Haft für Todesbisse regt viele Leser auf

Die 38-Jährige war, wie berichtet, Anfang März am Landesgericht Linz wegen fahrlässiger Tötung rechtskräftig zu 15 Monaten Haft, davon fünf Monate unbedingt, verurteilt worden. Wie nun bekannt wurde, musste die Mühlviertlerin aber nicht in Haft. Ihre Haft- wurde in eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro umgewandelt. Sie entspricht 300 Tagessätze, die mit je sechs Euro festgelegt worden sind.