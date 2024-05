Hundehalterin spricht erstmals über den „Unfall“

Kritik an den Medien, Entschuldigung bei allen Hundehaltern

Wie geht es in dem insgesamt mehr als 1000 Wörter langen Facebook-Beitrag weiter? Einerseits beschwert sich die 38-Jährige über die ihr angeblich widerfahrene „mediale Hexenjagd“, andererseits entschuldigt sie sich bei allen verantwortungsvollen Hundehaltern für die Unbill. Sie selbst habe ihre Hunde weder scharfgemacht noch in irgendeiner Weise misshandelt. Im Gegenteil, die Vierbeiner seien wie Hunde behandelt worden, aber dennoch vollwertige Familienmitglieder gewesen, die auch bei der Frau und ihrer Partnerin im Bett liegen durften.