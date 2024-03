15 Monate teilbedingte Haft für Hundehalterin

Zu 15 Monaten teilbedingter Haft wegen grob fahrlässiger Tötung wurde am Donnerstag eine 38-jährige Mühlviertlerin am Linzer Landesgericht verurteilt. Sie hatte drei American Staffordshire-Terrier in Naarn ausgeführt, als diese eine Joggerin (60) ansprangen und töteten. Die Angeklagte hat beim Prozess erstmals die Verantwortung für die Tragödie übernommen.