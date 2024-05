Wanderwege durch große Vielfalt

Parasiten-Orchidee entdecken

Mit etwas Glück entdeckt man vielleicht sogar die Vogel-Nestwurz. Dabei handelt es sich um eine parasitische Orchidee, die ohne Photosynthese auskommt. Sie wächst stets in der Nähe von Bäumen (oft Buchen oder Fichten) und zapft deren Wurzeln über ein Pilzsystem an, um so an Nährstoffe zu gelangen. Die Vogel-Nestwurz ist nicht so farbenprächtig wie andere Orchideenarten, aber durchaus faszinierend. Schon bald, nachdem man den Wald verlassen hat, gelangt man zur Breitentobel Alpe. Feuchtwiesen, landwirtschaftlich genutzte Flächen und Magerwiesen wechseln sich entlang der Strecke ab, während der Weg weiter bis zum Lorenapass führt.