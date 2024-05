Bewerbungstrainings für junge „Häfn“-Insassen

Die Haftstraße ist verbüßt, die Justizanstalt kann verlassen werden – doch: Wie gelingt es, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen? Damit für ehemalige „Häfn“-Insassen die Rückkehr in den Arbeitsmarkt möglich wird, unterstützte die Arbeiterkammer ein Projekt in der Justizanstalt Linz, das die Scheu vorm Jobinterview nehmen soll.