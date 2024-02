Alarmierender Trend: Junge immer öfter arbeitslos

„Genau hinschauen“

Allein im Februar werden zusätzlich 1700 Berufsorientierungsangebote Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugute kommen, um sie rascher wieder in den Arbeitsmarkt zurückzubekommen. Für das AMS ist das zugleich auch der Beginn einer noch intensiveren Spurensuche: „Es gilt, da genau hinzuschauen, was die Ursachen sind und was es braucht, um gegenzusteuern.“