Wohlfühloase Knast? Das wahre Leben hinter Gittern

Beim Eingang müssen wir uns ausweisen, werden danach von Alexandra Roth, der Leiterin des Ausbildungszentrums, abgeholt und zur Chefin gebracht. Iris Hofer bietet uns einen Kaffee an und erklärt uns einige Dinge über „ihr“ Haus: „Bei uns sind Menschen, die in Untersuchungs- und Strafhaft sind, derzeit ca. 260 Insassen. Die bleiben in der Justizanstalt Linz bis zur Verurteilung und bei einer Strafzeit über 18 Monate, bis sie in ein Strafhaus überstellt werden. Also von relativ kurzer Zeit bis hin zu Jahren“, so Hofer.