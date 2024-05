Ältere als „letzter Dreck“ im Online-Staat?

Seniorenrat will Klartext von Parteien vor der Wahl

Die Seniorenvertreter erhöhen nun den Druck: Der Seniorenrat hat einen 27-köpfigen runden Tisch installiert, an dem Wirtschaft und Wissenschaft ebenso teilnehmen wie Interessenvertreter und Verbände. Am Dienstag fand die erste Sitzung statt – wir berichteten.