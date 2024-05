Freiheitliche Jugend geht gegen Asylgesetz vor

Die Verfassungsbeschwerde geht demnach auf die staatlichen Schutzpflichten gegenüber Kindern und Jugendlichen ein, die in der Bundesverfassung festgeschrieben sind. Zudem fußt sie auf den staatlichen Schutzpflichten gegenüber Menschen, die in der Europäischen Grundrechte-Charta und in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten sind.