EU-Kandidat Schieder fordert „Europe First“-Pakt

„Ohne Kurswechsel Sozialstaat in Gefahr“

„Wir wollen ,Europe first‘ statt ,Made in China‘! Das bedeutet Vorrang für Investitionen in Europa, damit wir hier – und nicht in Asien – die Jobs der Zukunft schaffen. USA und China ziehen an uns vorbei und wir verlieren den Anschluss. Das gefährdet unser europäisches Modell des Sozialstaates“, warnt Schieder.