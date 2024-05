Mehr Gastgärten und ein vierter Tag beim Festival

Der Wohlfühlfaktor am Gelände wird gesteigert, denn „dieses Jahr wird es deutlich mehr Schattenflächen geben – im Publikumsbereich und entlang des Donauufers. Diesen Bereich können wir auch in die Gestaltung von eigenen Gastgärten einbinden, was zusätzliche Sitzgelegenheiten schafft“, so Arcadia. Es wird wieder die Multiway-Einlassregelung und Sonderzüge via ÖBB und OÖVV im Fern- und Nahverkehr geben.