So läuft es am Tag nach Bombendrohung an Schule

Nach der aufsehenerregenden Bombendrohung gegen das Akademische Gymnasium am Mittwoch in Linz war an der Schule am Donnerstag beinahe schon wieder Alltag eingekehrt. Eine Psychologin stand den Jugendlichen zur Verfügung. Der Bombendroher konnte noch nicht ausgeforscht werden. Die Kosten des Polizei-Einsatzes werden ihm in Rechnung gestellt.