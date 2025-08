Nach F1-Aufreger: Leclerc stichelt gegen Russell

Was war passiert? Beim Grand Prix von Ungarn am Sonntag wurde Leclerc in der 62. Runde von Russell überholt, dabei sorgte der Monegasse mit einem unschönen Manöver für Kopfschütteln. Leclerc, der trotz Pole-Position am Ende nur Vierter wurde, bekam wegen seiner nicht erlaubten Reaktion während des Bremsvorgangs eine Zeitstrafe aufgebrummt.