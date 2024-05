Harald Vilismky will „wieder mehr Rot-Weiß-Rot“

„Krone“: EU-kritische Parteien sind in ganz Europa im Vormarsch – wie stehen Sie dazu?

In der EU gab es massive Fehlentwicklungen. Angesprochene Parteien nennen diese Probleme beim Namen – das ist demokratie-politisch richtig und wichtig, nur so kann die EU reformiert werden. Daher verzeichnen diese Parteien – unter ihnen auch die Freiheitlichen – nun Zuwächse!