„Aus für den Notarzt gefährdet Menschenleben!“

Klare Absage an Landes-Pläne

Die Lokalpolitiker haben ihrem Unmut über die Notarzt-Pläne aus dem Gesundheitspakt in einem offenen Brief an die Landesregierung Luft gemacht und ihre Bedenken Punkt für Punkt zusammengefasst. Ihre klare Botschaft nach St. Pölten: „Wir erwarten eine Korrektur dieser verantwortungslosen Pläne!“