Alzheimer-Medikamente wirksamer als vermutet

„Eine Behandlung über 48 Monate bedeutet 10,8 zusätzliche Monate in einem frühen Krankheitsstadium“, erklärte dazu Christopher van Dyck (Yale University School of Medicine in New Haven/USA). Der Behandlungseffekt bei den schließlich insgesamt 1734 Patienten hätte sich im Vergleich zu keiner Therapie ständig vergrößert.