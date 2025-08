Schluss mit Regen: Der Sommer kehrt zurück

Über 30 Grad am Freitag

Am Freitag erwartet uns in der Früh noch ein bewölkter Himmel mit Temperaturen bis zu 16 Grad in Wien. Im Tagesverlauf verziehen sich die Wolken und wir bekommen richtiges Badewetter – bis zu 32 Grad in Wien und maximal 31 Grad auch in Kärnten und Salzburg.