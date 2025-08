Immer mehr Frauen Opfer von Hexenverfolgung

Historiker: Hexenwahn wird weiter zunehmen

Zuletzt hatten kirchliche Partner von „missio Aachen“ demnach ein Projekt in Niger gestartet, bei dem über 800 Betroffene betreut werden. Dass in dem westafrikanischen Land entsprechende Fälle auftraten, ist demnach eine neue Entwicklung. Insgesamt hat „missio“ nach eigenen Angaben in den vergangenen sechs Jahren Projekte gefördert, die mehr als 3.300 Menschen schützen konnten – mit medizinischer Versorgung, Unterkunft oder psychosozialer Hilfe. „Für viele war es buchstäblich eine Rettung in letzter Minute“, so das Hilfswerk.