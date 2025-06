Selenskyj hofft auf Hilfe bei Kinder-Rückholung

Selenskyj hofft auf Zusammenarbeit bei Auslieferungen

Selenskyj machte auch klar, dass er sich eine stärkere Kooperation der österreichischen Behörden bei Auslieferungsbestrebungen in Bezug auf eigene Staatsbürger erwartet. Es gehe dabei um Ukrainer, „die sich jetzt in Österreich verstecken, damit sie sich der Verantwortung entziehen können. Das ist verantwortungslos, vor allem in Zeichen des Krieges“, sagte der 47-jährige Präsident. „Wir hoffen, dass Österreich uns in dieser Frage helfen und uns unterstützen wird.“