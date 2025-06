Bub berührt Rochen – hat tiefe Schnittverletzung

Das Phänomen sei im gesamten spanischen Mittelmeerraum zu beobachten. Der jüngste Vorfall ereignete sich am Strand der Touristenhochburg Magaluf im Südwesten Mallorcas. Ein Bub wollte am Sonntagnachmittag – je nach Quelle – entweder einen Stech- oder einen Teufelsrochen streicheln und zog sich dabei eine tiefe Schnittwunde am Arm zu. Ein Rettungsschwimmer verband den Verletzten und wählte den Notruf. Der Bub wurde anschließend in einem Ärztezentrum behandelt.