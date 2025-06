Ukraine soll westliche Waffen vernichten

So viel Geld ist im Westen in Waffen für die Ukraine geflossen

Seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 haben nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft vor allem westliche Staaten das angegriffene Land mit Rüstungsgütern in Höhe von rund 140 Milliarden Euro unterstützt. Laut Daten des IfW haben sich die Hilfsleistungen für die Ukraine in den Monaten März und April deutlich verschoben. „Während die Vereinigten Staaten in diesem Zeitraum keine neuen Hilfen bereitgestellt haben, bauten europäische Länder ihre Unterstützung aus.“