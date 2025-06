„Dann ist ganz Krems happy, wenn ich das mache“

Geboren im Kosovo, groß geworden in Österreich. Ein Arbeitsunfall des Vaters lotst die „Taquis“ nach Österreich, wo man in Niederösterreich eine neue Heimat findet. Schon in jungen Jahren weiß Ibish, was er will und wofür er hart arbeiten möchte. Als Spieler behauptet er sich auf der Platte, die Erfolge als Trainer unterstreichen seinen unbändigen Siegeswillen.