Asylkodex: „Müssen geltende Regeln auch anwenden“

Philipp, spätestens seit der Flüchtlingswelle 2015 wird darüber diskutiert, wie die geflüchteten Menschen in Österreich besser und fairer untergebracht werden können, ohne einzelne Regionen an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen. Dazu wurden unter anderem Asyl-Quoten für Bundesländer eingeführt. Diese werden anhand der jeweiligen Bevölkerungsgröße berechnet. Sanktionen bei Nichtbefolgung gibt es nicht. Das Ergebnis: Wien hat in den vergangenen Jahren als einziges Bundesland seine Quote er- bzw. überfüllt – im Moment steht Wien bei 198 Prozent. Ist es denn so, dass Wien so stark überlastet ist?

Philipp Stewart: Wien wird ja auch nicht müde zu erwähnen, dass sie das einzige Bundesland sind, das die Asylquote erfüllt. An den Rand des Zusammenbruchs wird es Wien aber nicht bringen. Das Problem sehe ich eher beim Familiennachzug. Dabei geht es nicht nur um die, die noch nachkommen, sondern die auch schon hier sind. Nehmen wir das Schul- oder Gesundheitssystem: Die Krankenhäuser sind überlaufen, die Schulen in Wien müssen Containerklassen errichten. Vize-Bürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) meint, dass pro Monat 350 neue Schüler nach Wien kommen– viele stammen aus der Ukraine – und die müssen untergebracht werden. Das sind pro Monat 15 neue Klassen, die gebaut werden müssen und hierfür braucht es natürlich Lehrer und die Infrastruktur und die Lehrer sagen selbst, dass sie dafür auch nicht wirklich ausgebildet sind. Vor allem auch im Umgang mit traumatisierten Kindern, zusätzlich fehlt es bei vielen an den Sprachkenntnissen, um dem Schulalltag folgen zu können. Und das kostet natürlich auch Geld: Die Leute nutzen auch die öffentlichen Verkehrsmittel, die Schulen müssen gebaut werden – dafür gibt es vom Bund keine Unterstützung, diese Kosten muss Wien alleine stemmen. Einer der führenden Wiener Lehrergewerkschafter forderte jetzt sogar das Aussetzen des Familiennachzugs, sodass Wien seinen Pflichten nachkommen kann und fordert andere Bundesländer dazu auf, den Familiennachzug zu stemmen.